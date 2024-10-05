Ağrı'daki Trafik Kazasında 1 Bebek ve 7 Yetişkin Yaralandı

Ağrı'daki Kaza Detayları

Ağrı ilinde meydana gelen iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında, 1 bebekle birlikte toplamda 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, Mahmut T. isimli sürücünün yönettiği 25 NB 296 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi'nde 54 ADG 067 plakalı başka bir araçla çarpıştı.

Kaza Sonrası Gelişmeler

Kaza sonucunda her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kazanın sebebiyle ilgili araştırmalarını sürdürmekte.

Ağrı'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 8 kişi yaralandı.