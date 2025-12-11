DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
50,05 -0,45%
ALTIN
5.766,06 0,5%
BITCOIN
3.830.987,31 2,69%

Ağrı’dan Ankara’ya Uçak Ambulans: Riskli Gebelikte Hipoplastik Sağ Kalp Sendromu

Ağrı’da 33 hafta 4 günlük riskli gebelikte hipoplastik sağ kalp sendromu tespit edilen bebek ve annesi, uçak ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:53
Ağrı’dan Ankara’ya Uçak Ambulans: Riskli Gebelikte Hipoplastik Sağ Kalp Sendromu

Ağrı’dan Ankara’ya uçak ambulansla sevk

Riskli gebelikte hipoplastik sağ kalp sendromu tespiti

Evin Keleş, Ağrı’da riskli gebelik nedeniyle Ankara’ya sevk edildi. 29 yaşındaki Keleş, 33 hafta 4 günlük hamile.

Perinatoloji uzmanlarının yaptığı tetkikler sonucu anne karnındaki bebeğe hipoplastik sağ kalp sendromu tanısı konuldu. Gebelikte daha önce plasenta previa tespit edilmişti.

4. gebeliğini yaşayan ve 1 çocuğu bulunan Keleş ile bebeğin doğum sonrası takibi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne uçak ambulans ile nakil gerçekleştirildi.

Sağlık yetkilileri, sevkin bebeğin ve annenin durumu açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

AĞRI’DA RİSKLİ GEBELİK UÇAK AMBULANS İLE ANKARA’YA TAŞINDI

AĞRI’DA RİSKLİ GEBELİK UÇAK AMBULANS İLE ANKARA’YA TAŞINDI

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı — 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' iddiası
2
Bodrum Liman Oyun Parkı: Muğla'dan Gelişim Odaklı Yatırım
3
Söke'de Fidanlar Toprakla Buluştu: Kent Konseyi Ağaçlı Gelinkayası'nda Dikti
4
Yenişehir'de Yılmaz Mahallesi'ne Modern Muhtarlık
5
Manisa Turgutlu'da boşaltılan iki bina sakinleri evlerine döndü
6
81 İlde 81 Orman Adana'da: Kuzgun’a 25 Bin Fidan
7
Elazığ’da Mikro-TESE ile İlk Gebelik

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?