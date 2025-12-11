Ağrı’dan Ankara’ya Uçak Ambulans: Riskli Gebelikte Hipoplastik Sağ Kalp Sendromu

Ağrı’dan Ankara’ya uçak ambulansla sevk

Riskli gebelikte hipoplastik sağ kalp sendromu tespiti

Evin Keleş, Ağrı’da riskli gebelik nedeniyle Ankara’ya sevk edildi. 29 yaşındaki Keleş, 33 hafta 4 günlük hamile.

Perinatoloji uzmanlarının yaptığı tetkikler sonucu anne karnındaki bebeğe hipoplastik sağ kalp sendromu tanısı konuldu. Gebelikte daha önce plasenta previa tespit edilmişti.

4. gebeliğini yaşayan ve 1 çocuğu bulunan Keleş ile bebeğin doğum sonrası takibi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne uçak ambulans ile nakil gerçekleştirildi.

Sağlık yetkilileri, sevkin bebeğin ve annenin durumu açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

