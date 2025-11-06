Ağrı Doğubayazıt’ta Otomobil-Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

İğdir-Doğubayazıt kara yolu Karaca köyü mevkiinde meydana gelen kazada bir otomobil ile bir minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs sürücüsü yaşamını yitirdi, iki kişi ağır yaralandı.

Kaza yeri ve çarpışma anı

Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt istikametine giden Yılmaz G. (36) idaresindeki 34 TM 9645 plakalı otomobil, sola dönmek isteyen Ahmet A. (62) yönetimindeki 04 AAD 773 plakalı minibüsle çarpıştı. Olay Karaca köyü mevkiinde gerçekleşti.

Müdahale ve yaralıların durumu

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs sürücüsü Ahmet A. hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Güzel A. (63) ile otomobil sürücüsü Yılmaz G. ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

