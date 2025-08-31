DOLAR
Ahıska Türkü çift, Erzincan Üzümlü'de 70 çeşit üzüm yetiştiriyor

Ahıska Türkü Faik ve Gülşen Binali çifti, 2017'de getirilen fidanlarla Erzincan Üzümlü'de 300 m²'de 70 çeşit üzüm yetiştirerek geçimlerini sağlıyor.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 12:56
EMİN FERHAT SEVİLİR - ÖZGÜR İLHAN - Ukrayna'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2017'de Türkiye'ye getirilen ailelerden olan Ahıska Türkü Faik ve Gülşen Binali çifti, Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 300 metrekarelik bahçelerinde 70 farklı üzüm çeşidi yetiştiriyor.

Göç ve yerleşim hikâyesi

Sovyetler Birliği döneminde 14 Kasım 1944'te Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden sürgün edilen Binali ailesi, uzun yıllar Ukrayna'da yaşadı. 2017'de düzenlenen nakil kapsamında Türkiye'ye getirilen ailelerden bazıları, Üzümlü ilçesi Bayırbağ köyü'nde yapılan TOKİ konutlarına yerleştirildi.

Bahçede 70 çeşit üzüm

Faik Binali, Ukrayna'dan gelirken yanına aldığı birkaç kişisel eşya ve çeşitli üzüm fidanlarıyla Türkiye'ye geldiğini anlattı. "70 çeşit üzümüm var" diyen Binali, karası, erken ve geç olgunlaşanlar dahil her lezzetten üzümü çoğalttıklarını söyledi. Çift, üzümleri bahçede yetiştirerek hem köy halkıyla bağlarını güçlendirdi hem de tarımsal üretimle geçimini sağlıyor.

Günlük hayat ve üretim

75 yaşındaki Faik Binali, her sabah ezandan önce bağa kalktığını ve gün boyu çalıştıklarını belirtti: "300 metrekare alanda üzüm ektik, buradan kazandığımız ile geçiniyoruz. Yiyenler dua ediyor." Lezzetli Cimin üzümlerinin de yetiştirildiğini kaydeden Binali, toplumdan memnun olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanına minnettarlık

Türkiye'ye gelişlerinde kendilerine destek olanlara özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnet duyduklarını söyleyen Binali, "Bizi o getirdi. Ev verdi, gaz verdi, toprak verdi" diye konuştu ve kendisini "baba yeri" olarak gördüklerini ekledi. Kendi yetiştirdikleri üzümlerden Cumhurbaşkanına ikram sunmak istediklerini dile getirdi.

Eşinin anısı: Döşek ve çubuklarla gelen fideler

58 yaşındaki Gülşen Binali, Ukrayna'dan çok zor koşullarda geldiklerini, yanlarına sadece bir kat döşek, iki çanta ve bir çanta dolusu üzüm çubuğu alabildiklerini anlattı. Gülşen Binali, "Ukrayna üzümleri Cimin üzümüne göre 20 gün, 1 ay öncesinden yetişiyor" diyerek üretimin amacının ekmek parası kazanmak olduğunu vurguladı.

Faik ve Gülşen Binali çifti, Üzümlü'deki bağlarında yetiştirdikleri çeşitlerle hem gelir elde ediyor hem de köy yaşamına katkı sağlıyor; komşularıyla sıcak ilişkilerini sürdürüyorlar.

