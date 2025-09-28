Ahmet Büyükgümüş Yalova'da: '2028'de Erdoğan'la yola devam' ve AK belediyeciliği

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Yalova İl Kadın Kolları 1. Danışma Meclisi programında yaptığı konuşmada, 2028 seçimlerine ve yerel yönetim hedeflerine ilişkin mesajlar verdi.

"2028'de Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam"

Büyükgümüş, partisinin 2028 hedefini ve bunun şehir yönetimlerine yansımasını şöyle özetledi: "İnşallah önce 2028 yılında Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam dediğimizde biz çok önemli bir kazanım elde edeceğiz ve bu seçimi kazanmanın bereketiyle şehirlerimizde kazanacağımız belediyelerle yeniden AK belediyeciliğiyle yol alacağız."

Konuşmasında Türkiye'nin geleceğini ve potansiyelini zarar veren anlayışlara teslim etmeyeceklerini belirten Büyükgümüş, aldıkları dava yükünü ve bayrağı geleceğe daha güçlü taşıma sorumluluğunu vurguladı.

Dava ruhu ve görev devri

Büyükgümüş, kişisel beklenti ve hedeflerini de şöyle ifade etti: "Bir başarı kriterim, başarı umudum, bir duam var. İnşallah ben de partimiz iktidardayken görevi bir başka arkadaşıma devrederim. Bundan gayrısı olmaz. Bundan büyüğü olmaz. Biz istiyorsak, büyük ve güçlü Türkiye diyorsak, biz dünyada adaleti sağlayacak bir mücadelenin temsilcisiyiz diyorsak, bu davada benlik olmaz."

Siyaset tarzına yönelik eleştirisini de "Balıklar korkmasın diye füze üretmeyen, şehirlerinin temizliğinden, kalkınmasından kendini sorumlu hissetmeyen siyasetle mi yola devam edeceğiz?" diyerek dile getirdi.

Programda ayrıca Büyükgümüş, "Çok şükür Yalova'nın ilk kadın belediye başkanı partimizin saflarında mücadele ediyor. Bu bizim için ayrı bir bereket, ayrı bir heyecan." ifadelerini kullandı.

Birlik, samimiyet ve AK kadınların başarısı

Partililere milletin sözüne, fikrine ve teşkilatın kanaatine kulak verme çağrısında bulunan Büyükgümüş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Birbirimizin sözüyle fikriyle vizyonuyla birbirimize güç katarak, böyle omuz omuza sahaya çıktığımızda birbirinden güç alan inanmışlar olarak mücadelemizi vermeliyiz. Birazdan da ekibimizle beraber divanda sorularınızı, görüşlerinizi, tekliflerinizi, eleştirilerinizi dinleyeceğiz. Birbirimizden güç aldığımız müddetçe birlikle beraberlikle kardeşçe ve hepsinden önemlisi siyasetin en önemli gücü olarak gördüğümüz samimiyetimizden, dava şuurumuzdan aldığımız enerjiyle yola devam ettiğimizde AK kadınların başaracak daha nice zaferi vardır."

Programa AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, İl Başkanı Umut Güçlü, Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek Battal, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve partili kadınlar katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş (sol 6), Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Yalova İl Kadın Kolları 1. Danışma Meclisi programına katıldı.