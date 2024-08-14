Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Etti

Ahmet Davutoğlu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret, Kılıçdaroğlu'nun Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki çalışma ofisinde gerçekleşti ve yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Tecrübelerin Paylaşımı Önemli

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'na misafirperverliği için teşekkür ederek, "Her iki liderin de geçmişte milletimize hizmet eden önemli tecrübeleri var. Kritik bir dönemde bu tecrübelerin paylaşılması gereklidir," dedi. Türkiye'nin çevresinde oluşan savaş riski ve diğer uluslararası gelişmelere değinen Davutoğlu, "Bu aşamada siyasi görüş farklılıklarının bir kenara bırakılması ve çözüm yollarının paylaşılması lazım," ifadelerini kullandı.

Siyasi Diyalog Teması

Uzun süredir siyasi liderler arasında istediği diyalog ortamının oluşmadığını belirten Davutoğlu, "Altılı masa, toplumsal barışı teşvik etmek ve siyasi liderler arasında istişare zemini sağlamak için önemliydi. Ancak yeni bir konjonktür var ve bu durumda karşılıklı anlayışla hareket etmeliyiz," dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Teşekkür

Kemal Kılıçdaroğlu da Davutoğlu'na olan ziyaretinden dolayı teşekkür etti. İkili, Türkiye'nin ekonomik durumu, teknolojik gelişmeler ve dış politika konularında fikir alışverişinde bulundu.

Gündemdeki Konular

Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç Soyer ile yapılacak bir görüşmenin gündeminde olup olmadığını soran bir gazeteciye, "Bu konuyu doğrudan Tunç Bey'e sorabilirsiniz," yanıtını verdi. Ayrıca, Meral Akşener’in kendisine açacağı dava hakkında ise, "Türkiye’nin önemli sorunları varken dava açacak olması gündemi saptırır," dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu (sağ), Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu (sol) Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki çalışma ofisinde ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu (sağ), Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu (sol) Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki çalışma ofisinde ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu (sağ), Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu (sol) Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki çalışma ofisinde ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu (sağ), Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu (sol) Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki çalışma ofisinde ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu (sağ), Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu (sol) Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki çalışma ofisinde ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu (sağ), Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu (sol) Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki çalışma ofisinde ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu (sağ), Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu (sol) Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki çalışma ofisinde ziyaret etti.