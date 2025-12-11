DOLAR
Ahmet Mekin Küçükçekmece'de Komşularıyla Buluştu

Yeşilçam ustası 94 yaşındaki Ahmet Mekin, "Oyuncu Dediğin Ahmet Mekin" kitap lansmanında Küçükçekmece'de komşularıyla buluştu.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:52
Kitap lansmanı ve anılarla dolu sohbet

Yeşilçam'ın usta oyuncusu 94 yaşındaki Ahmet Mekin, Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği "Oyuncu Dediğin Ahmet Mekin" adlı kitap lansmanında memleketiyle bir araya geldi.

Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa Küçükçekmece halkı yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de katıldı; programın moderatörlüğünü ise kitabın yazarı Araştırmacı-Yazar Alican Sekmeç yaptı.

Gençliği Cennet Mahallesi'nde geçen ve Türk sinemasının en yaşlı erkek oyuncusu olan Mekin, salona Cennet Mahallesi'nden komşusu Başkan Kemal Çebi ile kol kola giriş yaptı. Mekin, programda şunları söyledi: "1959-1999 yılları arasında Cennet Mahallesi'nde ikamet ettim. Kemal'in anne babasını tanıyorum. Gençliğini biliyorum. Belediye Başkanlığını görmek benim için çok kıymetli. Küçükçekmece ve Başkanımla iftihar ediyorum".

Başkan Çebi ise duygularını şöyle aktardı: "Ahmet abi ile birlikte olmak benim için büyük ayrıcalık. Beraber aynı mahallede yaşarken şu anı hayal etmiş olsaydım, bu hayal gerçekleşmezdi derdim. Ahmet Mekin, çok doğrucu bir adam, ondan çok şey öğrendim. Duruş açısından, siyaset açısından. Çok sohbetlerimiz olmuştur. Babamın da yakın arkadaşı, dostudur. O dönem belediye başkanlarına danışmanlık yapıyor hem de belediye meclis üyeliği yapıyordu. Cennet Mahallesi’nin de isim babalığını yapmıştır".

Mekin, sinema dünyası ve filmler üzerine de değerlendirmelerde bulundu: "Teknoloji çok ilerledi, bu kadar imkân var, insanlar gelişti ama o zamanki filmler daha bir sade, daha bir insana yakın. İnsana verebileceği bir şeyler var. Defalarca kez izlenebiliyor. Çünkü içinde sevgi vardı. Eski İstanbul, yeni İstanbul; eski Cennet, yeni Cennet gibi. O zaman her şeyin tadı bambaşkaydı".

Programda Ahmet Mekin, siyasi ve sinema yaşamından kesitler ve hatıralarını paylaştı; Cennet Mahalleli komşuları sohbetlere eşlik etti. Etkinlik duygusal ve samimi bir atmosferde geçti. Program sonunda, Alican Sekmeç tarafından yazılan ve Küçükçekmece Belediyesi Kültür Yayınları'ndan çıkan "Oyuncu Dediğin Ahmet Mekin" kitabı katılımcılara hediye edildi.

