Aile Bakanlığı'ndan Acil Destek Müjdesi: Milyonlar IBAN'a akacak

Aile Bakanlığı'ndan Yangın Mağdurlarına Acil Yardım

Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınlarının ardından devlet, yaraları sarmak için tüm imkanlarıyla seferber oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, özellikle Bursa, Eskişehir ve Karabük'te yangından etkilenen vatandaşlar için 10 milyon liralık acil yardım paketi gerektiğini duyurdu.

Yangın sonrası destek kaynakları

Son haftalarda ülkenin dört bir yanından gelen orman yangını haberleri yürekleri dağlarken, söndürme çalışmaları kadar yangın sonrası mağduriyetlerin giderilmesi de büyük önem taşıyor. Bu kapsamda harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, felaketten en çok etkilenen illerden üçü için dev bir kaynak ayırdığını açıkladı.

Acil ihtiyaçların karşılanması için ödenekler

Yangınların en şiddetli hissedildiği illerin başında gelen Bursa, Eskişehir ve Karabük'teki vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan yardım kampanyasının detayları belli oldu. Bakan Göktaş, destek dağılımını şu şekilde belirtti:

Bursa : 5 milyon TL

: 5 milyon TL Eskişehir : 2 milyon TL

: 2 milyon TL Karabük: 3 milyon TL

Toplamda 10 milyon liralık nakdi kaynak, ilgili illerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) aktarılacak. Bakan Göktaş, "Amacımız, bu zorlu süreçte evini, barkını, belki de tüm birikimini kaybeden vatandaşlarımızın temel ve acil ihtiyaçlarına bir an önce yanıt verebilmektir. Devletimiz tüm kurumlarıyla sahadadır ve vatandaşlarımızın yanında olmaya kararlılıkla devam edecektir," ifadelerini kullandı.

Psikososyal Destek Ekipleri Seferber Oldu

Alevlerin yarattığı travma ve korkuyla mücadele eden vatandaşlar için psikososyal destek ekipleri de ilk andan itibaren teyakkuza geçti. Son bir haftalık süreçte Afyonkarahisar, Antalya, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Kahramanmaraş, Karabük, Mersin, Sakarya ve Uşak gibi yangınların etkili olduğu toplam 11 ilde, 220 uzman personel görevlendirildi. Bu ekipler, yangın bölgelerinde kapı kapı dolaşarak veya kurulan merkezlerde toplam 2 bin 112 vatandaşa psikososyal destek hizmeti sağladı.

Göktaş, "Bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın psikolojik sağlamlığını korumak ve onlara manevi olarak da destek olmak en temel önceliklerimizden biridir. Ekiplerimiz, ihtiyaç duyan her bir vatandaşımıza ulaşana kadar sahada kalacaktır," dedi.