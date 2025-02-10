Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Gümüşhane'de Ziyaretlerde Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gümüşhane'de önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Beraberinde AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ve Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ile birlikte Gümüşhane Valiliği'ni ziyaret etti.

Valilik Ziyareti ve Görüşmeler

Bakan Göktaş, valilik şeref defterini imzalamak için Valilikte bulundu. Burada Vali Aydın Baruş ile bir süre görüşerek, önemli konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Esnaf Ziyaretleri ve Partililerle Buluşma

Daha sonra Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer'i ziyaret eden Bakan Göktaş, ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Ziyaretlerinin son kısmında ise esnaflarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (solda), Gümüşhane'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Göktaş, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer'ı ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (solda), Gümüşhane'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Göktaş, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer'ı ziyaret etti.