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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bebek satışı iddialarına karşı harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, internette bebek satışı gerçekleştirildiği iddia edilen site hakkında erişim engeli talep ederek şikayetçi oldu

Yayın Tarihi: 25.03.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 18:39
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bebek satışı iddialarına karşı harekete geçti

Son dakika haberine göre, internette 100 bin liraya "satılık bebek" ilanı verilmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık, internetten bebek satışının insan ticareti ve çocuk istismarı kapsamında değerlendirildiğini ve bu tür faaliyetlere karşı sıfır tolerans politikası izlediğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada:

"Son günlerde internette bebek satışı yapıldığına dair bazı haberler ve iddialar gündeme gelmiştir. Bakanlığımız, bu konuda gerekli incelemeleri başlatmış ve ilgili site hakkında erişim engeli talep ederek şikayette bulunmuştur.Bebek satışı insan ticareti ve çocuk istismarı kapsamında değerlendirilmekte olup bu tür faaliyetlere karşı sıfır tolerans politikası izlemekteyiz. Çocuklarımızın korunması ve bu tür insanlık dışı faaliyetlerin önlenmesi için tüm kurumlar ile iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz."

İnternette Bebek Satışı:

İnternette bebek satışı, insan ticareti ve çocuk istismarı kapsamında değerlendirilen ve yasa dışı olan bir faaliyettir.

Bu tür faaliyetler, çocukların güvenliğini ve refahını tehdit etmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, internetten bebek satışı ile ilgili ihbarları değerlendirerek gerekli işlemleri başlatmaktadır.

Vatandaşlara Uyarı:

Vatandaşların internette bebek satışı ile ilgili herhangi bir ihbarı varsa, 112 Acil Çağrı Merkezi veya 153 Alo Çocuk Hattı'na bildirmesi önem taşımaktadır.

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