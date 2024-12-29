Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan İ.F.'ye Hukuki Destek Müjdesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cinsel saldırıya uğrayan ve sosyal medyadan yardım çağrısında bulunan İ.F.'ye hukuki destek sağlayacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İ.F.'nin nisan ayında cinsel saldırıya uğradığı ve tutuklu sanıkların yakınları tarafından tehditler aldığını belirtildi. Açıklamada, duruşma öncesi Türkiye'deki annesi üzerine kayıtlı otomobilin kundaklandığına da dikkat çekildi.

Ayrıca, Bakanlık ekiplerinin İ.F. ile görüştüğü ifade edilerek, onun ve yakınlarının güvenliğinin sağlanması için 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde gerekli çalışmaların yürütüleceği bildirildi.

Açıklamada, "Devam eden yargılama sürecinde İ.F.'ye hukuki destek sağlanması ve adli yardım hizmetlerinden faydalanmasına yönelik çalışmalar planlanmıştır." denildi. Bakanlığın ilgili birimlerinin süreci yakından takip ettiği vurgulandı.