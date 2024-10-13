Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ulusal Eylem Planları İzleme Platformu'nu Tanıttı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Yeni İnisiyatif

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ulusal düzeyde uygulanan strateji belgeleri ve eylem planları kapsamındaki faaliyetlerin izlenmesi için Ulusal Eylem Planları İzleme Platformu'nu hayata geçirdi.

Şeffaf İzleme ve Raporlama

Bakanlığın yaptığı resmi açıklamaya göre, bu yeni platform, ulusal düzeyde eylem planlarının ilerleyişini şeffaf bir şekilde izleme ve performansını değerlendirme amacı taşıyor. Böylece, kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve halkın sürece daha aktif bir şekilde dahil olması hedefleniyor.

Performans Göstergeleri ve Hedefler

Platform sayesinde, ulusal eylem planlarının her aşamasındaki gelişmeler gözlemlenebilecek ve bu verilerle performans göstergeleri analiz edilebilecek. Hedeflenen sonuçlara ulaşma oranı detaylı olarak değerlendirilebilecek.

Kullanıcı Dostu Web Sitesi

Ulusal Eylem Planları İzleme Platformu için oluşturulan yeni web sitesi, e-Devlet kapısı üzerinden kolay erişim imkanı sunarak tanıtılmakta. Site, platform hakkında detaylı bilgi sağlarken, eylem planlarına ve strateji belgelerine erişimi de kolaylaştırıyor.

Hızlı ve Pratik Erişim

Eylem planları ve strateji belgeleriyle ilgili haberler, videolar ve rapor süreci hakkında bilgilere ulaşmak isteyen kullanıcılar, https://ulusaleylem.aile.gov.tr adresinden özel kullanıcı adı ve şifreleriyle veya e-Devlet üzerinden kolayca giriş yapabiliyor.