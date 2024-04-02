AK Parti’de MYK toplandı

31 Mart Yerel Seçimler sonrasında AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplandı. Toplantının ana gündem maddesinin yerel seçim sonuçları ile ilgili olduğu belirtildi.

MYK toplantısı esnasında, güncel seçim sonuçlarının önceki seçim sonuçları ile karşılaştırılması da bekleniyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yarımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ticaret Bakanı Ömer Bolat gibi isimler de katılacak.

Toplantı sonrasından sonra ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklama yapması beklenmekte.