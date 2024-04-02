Bist 100
9.072,28 0%
DOLAR
32,11 -0,26%
EURO
34,65 -0,17%
ALTIN
2.331,13 0,33%

AK Parti’de MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklama yapması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 02.04.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 15:48
AK Parti’de MYK toplandı

31 Mart Yerel Seçimler sonrasında AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplandı. Toplantının ana gündem maddesinin yerel seçim sonuçları ile ilgili olduğu belirtildi.

MYK toplantısı esnasında, güncel seçim sonuçlarının önceki seçim sonuçları ile karşılaştırılması da bekleniyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yarımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ticaret Bakanı Ömer Bolat gibi isimler de katılacak.

Toplantı sonrasından sonra ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklama yapması beklenmekte.

İLGİLİ HABERLER

Bacaklarına kramp girenler hemen deniyor! Yoğurtla yenirse vücudu magnezyuma doyuruyor

Bacaklarına kramp girenler hemen deniyor! Yoğurtla yenirse vücudu magnezyuma doyuruyor

Renault gemileri yaktı, fiyatı düşürdü! Tam 189 bin TL'lik indirimi müjdeledi

Renault gemileri yaktı, fiyatı düşürdü! Tam 189 bin TL'lik indirimi müjdeledi

Altın fiyatları füze gibi uçtu! Gram altın biriktirenler o tarihte zengin olacak!

Altın fiyatları füze gibi uçtu! Gram altın biriktirenler o tarihte zengin olacak!

A'dan Z'ye tüm emekliye yüzde 35'lik zam kutusu açıldı! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

A'dan Z'ye tüm emekliye yüzde 35'lik zam kutusu açıldı! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
2
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
3
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
4
YÖK KPSS 60 puan istiyor! Tam 148 bin TL maaş ödeyecek: başvurular açıldı
5
Evinize bu ceza geldiyse sakın ödemeyin! Araç sahiplerine bu sabah duyuruldu
6
Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var
7
EYT'yi kaçırana yeni pencere! 3600 gün primle erken emeklilik sürprizi

PTT kollarını çocuklara açtı! Kaymakamlıklara TC Kimliğini götürene 7200 TL ödüyor

Altın fiyatları füze gibi uçtu! Gram altın biriktirenler o tarihte zengin olacak!

A'dan Z'ye tüm emekliye yüzde 35'lik zam kutusu açıldı! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

Kredi kartı olanlar artık bunu ödemeyecek! İhbar eden herkesi bu dertten kurtaracak

Sabah 09.00'da 4A-4B'liye taze müjde geldi! İkramiyeye ek özel ödemeler yapılacak

O bankada hesabı olan 3000 TL bayram hediyesini kaptı! Bu işlemi yapana para yağacak

Araçları park ettirecek zam! Mazot ve benzin 50 TL'ye yükseliyor

Bacaklarına kramp girenler hemen deniyor! Yoğurtla yenirse vücudu magnezyuma doyuruyor

O emekli bugün koştur koştur bankaya gitsin! IBAN'a bakan yaşayacak

Bankada parası ve maaşı olan herkesi ilgilendiriyor! 2 gün kaldı, başlıyor

Renault gemileri yaktı, fiyatı düşürdü! Tam 189 bin TL'lik indirimi müjdeledi

TEB Nisan'da da bir adım önde! Tek SMS'ye 1150 TL ödüyor