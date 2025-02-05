AK Parti'den ABD'nin Gazze Açıklamalarına Sert Tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Sert Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD yönetiminin Gazze ile ilgili açıklamalarına yönelik sert bir tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Filistinlilerin Gazze'yi terk etmesi' yönündeki önerilerin, bir çözüm değil, sürgün, tehcir, etnik temizlik ve Filistin halkının öz vatanının gasbedilmesi girişimi olduğunu ifade etti.

Uluslararası Hukuka Aykırılık

Çelik, bu yaklaşımın en temel insan hakları ile uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve hiçbir meşruiyeti bulunmadığını belirtti. Ayrıca, bu tür açıklamaların soykırım siyasetini teşvik ettiğini vurguladı.

Filistin Halkının Hakkı

Ömer Çelik, 'Filistin halkının öz vatanında yaşama hakkını en güçlü şekilde savunuyoruz. Gazze halkının iradesine dönük her türlü dayatmanın karşısındayız' şeklindeki ifadeleriyle, Filistin halkının bağımsızlık mücadelesine destek verdi. Yegane çözümün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarla savunduğu gibi, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kurulması olduğuna dikkat çekti.

Çelik, 'Gazze, Filistinlilerindir. Gazze, Filistin Devleti'nin öz toprağıdır' diyerek, bu konudaki duruşlarını net olarak yineledi.