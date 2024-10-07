DOLAR
34,25 -0,04%
EURO
37,65 -0,08%
ALTIN
2.914,56 0,18%
BITCOIN
2.177.822,61 -1,6%

AK Parti'den Çocukların Korunmasına Yönelik Öneri

AK Parti, çocuk haklarının korunması için TBMM'ye araştırma önergesi sundu, aile desteklenmeli ve yeni tedbirler geliştirilmelidir.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 16:54
AK Parti'den Çocukların Korunmasına Yönelik Öneri

AK Parti'den Çocukların Korunmasına Yönelik Meclis Araştırma Önergesi

AK Parti, çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunmasını sağlamak amacıyla TBMM Başkanlığı'na yeni bir araştırma önergesi sundu. Bu önerge, çocukların akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimini destekleyecek tedbirlerin belirlenmesi ve mevcut koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi için tasarlandı.

Çocukluk Döneminin Önemi

Önergenin gerekçesinde, çocukluk döneminin, fiziki ve psikolojik gelişim açısından en hassas dönem olduğu vurgulanarak, çocukların korunması ve refahlarının sağlanmasının devletin ana sorumluluklarından biri olduğu ifade edildi. Çocuğun yüksek yararı ilkesi çerçevesinde yaşama, korunma, gelişme ve katılımın en temel haklar olduğu belirtildi.

Uluslararası Anlaşmaların Önemi

Birleşmiş Milletler'in 1989 yılında kabul ettiği Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuk haklarını güvence altına alan önemli bir uluslararası belge olarak değerlendiriliyor. Türkiye, 1990'da bu sözleşmeyi imzalayarak çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasını hedeflemektedir.

Çocuk İhmal ve İstismarı

Ayrıca, Türkiye’nin taraf olduğu 16 insan hakları sözleşmesi ile bu alandaki kararlılığı her platformda gösterdiği ifade edildi. Önergede, son zamanlarda yaşanan üzücü olayların incelenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ailenin Rolü ve Öneriler

Aile, bireyler arasındaki ilişkilerin kurulmasında temel bir rol oynuyor. Önergemizde, ailelerin desteklenmesi ve korunması gerektiği üzerinde duruluyor. Meclis' te çocukların korunmasına yönelik mevcut politikaların incelenmesi ve yeni tedbirler geliştirilmesi önerilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP Lideri Özel'den Sığınmacı Konusunda Önemli Açıklamalar
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Görüştü
3
Eskişehir'de Sokak Ortasında Pompalı Tüfekli Saldırı
4
Hazar Turan Alim için Veda Töreni Düzenlendi
5
Bilecik'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
6
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Gazze Açıklaması
7
Bülent Arınç, Antalya Belek Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılışında

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak