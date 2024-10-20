AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen Kocaeli'de Konuştu

Mustafa Şen, Kocaeli’deki Kongrede Önemli Mesajlar Verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki Bağlarbaşı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti Darıca 6. Olağan İlçe Kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Şen, partinin hedeflerini ve değerlerini vurgulayarak, teşkilatın seçimlerdeki kazanma oranının önemine dikkat çekti.

Seçim Başarıları İçin Birlik ve Beraberlik Önemli

Şen, "Doğru şekilde devam eden teşkilat girdiği her seçimi kazanır. Vatandaş içeride bu birlik ve beraberliği görmezse iktidarı vermez." diyerek, partinin içindeki dayanışmanın önemini vurguladı.

Eleştiriler Olgunlukla Karşılanmalı

Konuşmasında, yapılan eleştirilerin olgunlukla karşılanması gerektiğine dikkat çeken Şen, "Eleştiri olmazsa ortam çürür, eleştiri haddini aşarsa da ortamı zehirler." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın Hedefleri

Mustafa Şen, Cumhur İttifakı'nın hedeflerinin büyük ve güçlü bir Türkiye yaratmak olduğunu belirterek, "'Biz iktidara gelirsek SİHA'lara dokunacağız' diyorlar. Bu millet size iktidarı vermez." dedi.

Kongreye Yoğun İlgi

Kongreye AK Parti Kocaeli milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman ve diğer milletvekilleri kongrede yer alarak, birlik ve beraberlik mesajlarını verdiler.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Kocaeli'de AK Parti Darıca 6. Olağan İlçe Kongresine katıldı. Şen, kongrede açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Kocaeli'de AK Parti Darıca 6. Olağan İlçe Kongresine katıldı. Şen, kongrede açıklamalarda bulundu.