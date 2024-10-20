DOLAR
33,99 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
2.994,16 0%
BITCOIN
2.328.528,06 -0,4%

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen Kocaeli'de Konuştu

Mustafa Şen, AK Parti'nin birlik ve beraberlik vurgusunu yaparak, teşkilatın önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 18:10
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen Kocaeli'de Konuştu

Mustafa Şen, Kocaeli’deki Kongrede Önemli Mesajlar Verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki Bağlarbaşı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti Darıca 6. Olağan İlçe Kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Şen, partinin hedeflerini ve değerlerini vurgulayarak, teşkilatın seçimlerdeki kazanma oranının önemine dikkat çekti.

Seçim Başarıları İçin Birlik ve Beraberlik Önemli

Şen, "Doğru şekilde devam eden teşkilat girdiği her seçimi kazanır. Vatandaş içeride bu birlik ve beraberliği görmezse iktidarı vermez." diyerek, partinin içindeki dayanışmanın önemini vurguladı.

Eleştiriler Olgunlukla Karşılanmalı

Konuşmasında, yapılan eleştirilerin olgunlukla karşılanması gerektiğine dikkat çeken Şen, "Eleştiri olmazsa ortam çürür, eleştiri haddini aşarsa da ortamı zehirler." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın Hedefleri

Mustafa Şen, Cumhur İttifakı'nın hedeflerinin büyük ve güçlü bir Türkiye yaratmak olduğunu belirterek, "'Biz iktidara gelirsek SİHA'lara dokunacağız' diyorlar. Bu millet size iktidarı vermez." dedi.

Kongreye Yoğun İlgi

Kongreye AK Parti Kocaeli milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman ve diğer milletvekilleri kongrede yer alarak, birlik ve beraberlik mesajlarını verdiler.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Kocaeli'de AK Parti Darıca 6. Olağan İlçe Kongresine...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Kocaeli'de AK Parti Darıca 6. Olağan İlçe Kongresine katıldı. Şen, kongrede açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Kocaeli'de AK Parti Darıca 6. Olağan İlçe Kongresine...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Kocaeli'de AK Parti Darıca 6. Olağan İlçe Kongresine katıldı. Şen, kongrede açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı
2
Diyarbakır'da AK Parti Yenişehir İlçe Kongresi Gerçekleştirildi
3
Artvin'de 47 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
4
Gazze'deki Acı Bilanço: 786 Bebek Hayatını Kaybetti
5
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen Kocaeli'de Konuştu
6
Erzincan'da Tahta Arabalarla FormuLaz Yarışı Heyecanı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek