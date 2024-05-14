AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kimse çıkarları için partimizi heba edemez”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Hem kendi partisi hem de muhalefet için bazı mesajlar veren Erdoğan, "Halkla araya mesafe koymak, çarşı ve pazarla bağı zayıflatmak bizim siyaset geleneğimizde yok" dedi.

Erdoğan konuşmasında, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin bir değerlendirme yaparak şunları söyledi: "Sandık sonuçlarına bakarak milleti suçlama gibi bir yola başvurmadık. 31 Mart seçimlerinde milletimizin tercihiyle Türkiye haritası daha da renklendi. Daha fazla siyasi parti, belediye başkanlığı kazandı. Bu duruma rağmen, diğerlerinin yaptığı gibi 'Öndeyiz' performanslarına başvurmadık."

Muhalefete mesaj

Erdoğan, konuşmasında muhalefete de seslendi: "Yapıcı tavrımızı ortaya koruduk ve Türkiye'yi gerilim ortamına sürüklemeye çalışanlara, özellikle 1 Mayıs gibi çeşitli oyunlarına karşı direndik. Muhalefet liderlerinin de sağduyulu bir şekilde davrandığını görmekten memnuniyet duyuyoruz."

Kendi partisine mesaj

Kendi partisine de dikkat çeken mesajlar veren Erdoğan, "Samimi AK Parti mensuplarının çabalarını, kibirler dolu bireylere heba edemeyiz. Partimizin emeğini, kaprisli bürokrasi ve lobilerin çıkarları için harcatmayacağız. Bu partinin genel başkanı olarak, böyle ağır bir vebali taşıyamayız. Yeni isimler ve değerlerle kadroları güçlendirirken, partinin emektarlarına sadakatsizlik etmeyiz” şeklinde konuştu.

31 Mart seçimleri

Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili olarak ise "31 Mart seçim sonuçlarını göz ardı etmiyoruz. Sonuçlara ilişkin detaylı bir iç muhasebeyi yetkili organlarımızda yapmaya devam ediyoruz. İl başkanlarımız ve teşkilat mensuplarımızla bugün bir aradayız. İnşallah istişare ağımızı genişletmeye de devam edeceğiz" dedi.