AK Parti Genel Başkanvekili Ala, AB Delegasyonu Başkanı Ossowski ile Görüşme Gerçekleştirdi

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan Önemli Görüşme

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ile bir araya geldi. Söz konusu görüşme, Ala'nın sosyal medya hesabından duyuruldu.

Ala, paylaşımında, "AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ile partimizin genel merkezinde bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullanarak, görüşmenin önemine vurgu yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sağda), AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski (solda) ile bir araya geldi.