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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın Gündem Değerlendirmesi

Efkan Ala, Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kurulacağını ve Türkiye Yüzyılı hedefini belirtti.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 12:43
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın Gündem Değerlendirmesi

Efkan Ala, Siber Güvenlik ve Yapısal Reformlar Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Efkan Ala, Siber Güvenlik Başkanlığı'nın büyük bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Bu yapı muhtemelen müstakil bir şekilde kurulacak. Yılbaşından önce bu süreci tamamlayacağız," dedi.

Türkiye Yüzyılı ve Reform Vurgusu

Ala, Türkiye'nin yüksek gelir grubundaki ülkeler ligine girebilmek için yapısal reformlara ihtiyaç duyduğunu ifade etti. "Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmak için yeni bir sivil anayasa ve reformlar kaçınılmaz. Bu reformlar idari ve yasal düzenlemeleri içerecek," diye ekledi.

Demokrasinin Gelişimi ve Seçmen Rızası

Gelişmiş bir demokrasinin sağlanmasının önemine değinen Ala, "Bütün seçmenlerin onayını almaya çalışıyoruz. Onların desteğini almak, karşıt bir tutum oluşturmamaları için kritik," ifadesini kullandı.

Yeni Anayasa Tartışmaları

Ala, muhalefetin anayasa konusundaki tutumunu eleştirerek, "Zaman zaman muhalefet 'Anayasa değişikliğine ihtiyaç yok,' diyor. Bizim hedefimiz yine sivil bir anayasadır," dedi.

Sosyal Medya ve Kamu Düzeni

Sosyal medya düzenlemelerinin gerekliliğine dikkati çeken Ala, "Bu alanda hem toplum hem kamu hem özel sektör olarak işbirliği yapmalıyız. Sosyal medyayı sorumlulukla kullanmalıyız," açıklamasında bulundu.

Erken Seçim İhtimali

Ala, erken seçimin gündemlerinde olmadığını, "Biz işimize odaklanıyoruz. Muhalefetin kendi meseleleri var," şeklinde konuştu. Yapısal reformların kapsamı hakkında detaylı bilgi veren Ala, kamu yönetiminden demokrasiye birçok alanda düzenlemeler olacağını duyurdu.

Son olarak, Siber Güvenlik alanında geliştirmelerin yapılacağını ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu reformların hayata geçirileceğini belirtti.

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