AK Parti Kocaeli Kadın Kolları Kongresi'nde Yasemin Özdemir Yeniden Seçildi

AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde Yasemin Özdemir, partinin il kadın kolları başkanlığına yeniden seçildi.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 23:56
AK Parti Kocaeli Kadın Kolları Kongresi'nde Yasemin Özdemir Yeniden Seçildi

AK Parti Kocaeli Kadın Kolları Kongresi Gerçekleştirildi

AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongrede Yasemin Özdemir, partinin il kadın kolları başkanlığına yeniden seçildi.

Nilgün Ök: Kadınlar, AK Parti'nin Gözbebeği

Kongrede bir konuşma yapan AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti'nin 11 milyon üyesinin yarısından fazlasının kadınlardan oluştuğunu belirtirken, önümüzdeki yerel seçimlerde partinin birinci parti olması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Büyükakın'dan Marmara Denizi Uyarısı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa dikkat çekerek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun söylemleri konusunda eleştirilerde bulundu. "Marmara Denizi hepimizin denizi. Marmara ölüyor," diyerek bu konuda herkesin sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

Arıtma Tesisi Sorunu

Büyükakın, konuşmasında arıtma tesislerinin yapılmaması nedeniyle Marmara'nın yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerken, "Belediye başkanı yalan söylemez. 5 yıl boyunca arıtma tesisi yapmadı," dedi. Arıtma tesislerinin olması gerektiğini ve geçmiş dönemlerde başlanmış projelerin üzerine inşa edilen tesislerin yeterli olmadığını belirtti.

Seçim sonucunda tek liste ile gidilen seçimde, Yasemin Özdemir tekrar AK Parti Kocaeli Kadın Kolları Başkanı olarak seçildi.

Kongreye Katılım

Kongreye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu ve Cemil Yaman, eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve çok sayıda partili katıldı.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti Kocaeli...

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuşma yaptı.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti Kocaeli...

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuşma yaptı.

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