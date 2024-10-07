AK Parti'li Zafer Sırakaya'dan Gazze Soykırımı Açıklaması

Gazze'deki Soykırımın 1. Yılı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, İsrail'in Gazze'de süregelen zulmüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sırakaya, "Bugün tüm dünyada savaş, katliam, soykırım ve işgalleri durdurmanın en etkili yolu, başta Gazze olmak üzere Filistin'de kalıcı bir ateşkes sağlamaktan geçiyor." dedi.

İsrail'in İnsanlık Suçları

Sırakaya, sosyal medya üzerinden verdiği mesajda, Gazze'de, İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıların, insanlık tarihinin üzerinde engin bir leke olarak yer aldığını belirtti. 365 gündür devam eden bu zulmün, uluslararası hukuku hiçe sayarak masum sivilleri hedef aldığını vurguladı.

"Gazze’de hayatını kaybeden 41 bin Filistinlinin çoğunluğunun kadın ve çocuklar olduğu, dünyanın bu duruma sessiz kalması, İsrail’in yürüttüğü soykırımı cesaretlendiriyor," diyen Sırakaya, bu bağlamda uluslararası topluma önemli mesajlar verdi.

Kalkınmayı Hedefleyen Çözümler

Sırakaya, sözlerine şöyle devam etti: "Aynı zamanda, Filistin'deki kalıcı ateşkes ve bölgeye insani yardımların bir an önce ulaştırılması, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Netanyahu ve soykırımcı kabinesinin yargılanması için gerekli mücadelemizi sürdüreceğiz. Ayrıca, Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bu konuda sesimizi asla kısmayacağız."

Bu açıklamalar, Filistin halkına olan desteklerinin ve dünya üzerinde barış ve adalet arayışlarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.