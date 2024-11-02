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AK Parti'nin İlk Il Kongresi Malatya'da Yapılacak

AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi sürecinin ilk il kongresi Malatya'da 9 Kasım'da düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 16:10
AK Parti'nin İlk Il Kongresi Malatya'da Yapılacak

AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi Sürecinin İlk Adımı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 8. Büyük Olağan Kongresi kapsamında ilk il kongresi, 9 Kasım'da Malatya'da gerçekleştirilecek. Basın kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 3 Eylül tarihinde yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında kongre takvimi belirlendi.

Kongreye Katılım Bekleniyor

Malatya'da düzenlenecek olan il kongresine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması planlanıyor. MKYK toplantısında belirlenen takvime göre, Erdoğan'ın yer alacağı 40 il kongresi arasında deprem bölgelerinin de bulunduğu belirtiliyor.

Bu kongre süreci, AK Parti'nin yerel düzeydeki yapılanmalarını güçlendirerek ülke genelindeki siyasi etkinliğini artırmayı hedefliyor.

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