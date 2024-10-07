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AK Parti Sözcüsü Çelik'in MYK Toplantısı Açıklamaları

Çelik, çocukların korunması ve uluslararası hak ihlalleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 18:46
AK Parti Sözcüsü Çelik'in MYK Toplantısı Açıklamaları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Açıklamaları

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında konuşan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çocukların korunmasına yönelik hazırladıkları önerge hakkında bilgiler verdi.

Çocukların Korunmasına Yönelik Girişimler

Çelik, "Çocuklara yönelik bir araştırma önergesi vererek, Meclis'te bir komisyon kurulması için harekete geçeceğiz. Amacımız, tamamen çocukların korunmasını sağlamaktır," dedi.

Uluslararası İlişkiler ve Hukukun Üstünlüğü

İsrail hükümetinin sivil iletişim araçlarını saldırılarda kullanmasının kabul edilemez olduğunu belirten Çelik, "Uluslararası hukukun, Netanyahu hükümetine karşı etkin bir şekilde işletilmesi gerekiyor," ifadelerini kullandı. Çelik, "BM Güvenlik Konseyi'nden şimdiye kadar İsrail'le ilgili herhangi bir karar çıkmadı," diyerek uluslararası sistemin çifte standardına dikkat çekti.

Kadına Yönelik Şiddet ve Güvenlik Önceliği

Son zamanlarda artan kadın cinayetlerine ve şiddet olaylarına dikkat çeken Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya dair hazırladığı mesajları da vurgulayarak, "Cezasızlık algısının oluşmasına izin vermeyeceğiz," dedi.

İş Dünyasına ve Teknolojiye Dikkat

İsrail’in yapay zekayı kötüye kullandığını belirten Çelik, "Milli teknoloji hamlemizle insanlık yararına çözümler geliştirmeye devam edeceğiz," açıklamasında bulundu. TEKNOFEST'te gençlerin sergilediği özgüvenin önemini vurguladı.

Çocukların Güvenliği ve Online Düzenlemeler

Sosyal medyada çocukların istismarına dair artan endişeleri aktaran Çelik, "Çocukların güvenliği hepimizin önceliğidir. İnternet ortamında güvenlik önlemlerini artırma çalışmalarına devam edeceğiz," dedi.

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