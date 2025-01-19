AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Gençlik Kolları Kongresi'nde Konuştu

Ömer Çelik, Türkiye'nin gelişimi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerine yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 17:16
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Gençlik Kolları Kongresi'nde Konuştu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gençlik Kolları Kongresi'nde Kritik Açıklamalarda Bulundu

Adana'da gerçekleştirilen AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin son yıllardaki gelişimine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye, Devrimlerle Yeniden Şekilleniyor

Çelik, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hayata geçirilen devrimler sayesinde 100 yıllık altyapısını tamamlamış ve dünya çapında dikkat çeken bir ülke haline geldiğini kaydetti. "Her siyasi olayın merkezinde yer alan, sesi ve duruşu merak edilen bir ülke haline geldik" şeklinde konuştu.

Yeni Bir Dönem Başlıyor

Parti teşkilatında yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Çelik, Adana'nın hedeflerine ulaşması için birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını belirtti. İl Başkanı Tamer Dağlı ve yönetimini tebrik eden Çelik, 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek 8. Büyük Olağan Kongresi için de hazırlıkların sürdüğünü aktardı.

Cumhur İttifakı'nın Önemi

Çelik, Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliğinin Türkiye için değerli olduğuna dikkat çekti. Suriye konusuna da değinen Çelik, Türkiye'nin her zaman komşusunun yanında olduğunu ifade ederek, "Baas rejiminin devrilmesi için Suriye halkının mücadelesini destekledik" dedi.

Özgür Özel'in Eleştirilerine Yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Çelik, Özel'in açıklamalarına sert yanıtlar verdi. Özel'in Suriye konusundaki iddialarını gündeme getirip, "Futbolda yan hakemlerin kırmızı kart gösterme hakkı yoktur" diyerek Özel'in durumu ile alay etti. Ayrıca, "İktidar devir teslimi yapmayacağız, bizim yolumuz ve hedefimiz belli" ifadesini kullandı.

Kongrede, AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru, Faruk Aytek, Sunay Karamık, AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı ve İl Gençlik Kolları Başkanı Halis Aygün da yer aldı.

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