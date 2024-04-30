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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Filistin'e destek ve Netanyahu'ya tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Filistin'e destek gösterileri sırasında ABD polisinin uyguladığı şiddeti kınayarak Netanyahu'nun soykırım politikasını lanetledi.

Yayın Tarihi: 30.04.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 21:23
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Filistin'e destek ve Netanyahu'ya tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin genel merkezindeki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında basın açıklaması yaparak, Filistin'e destek ve Netanyahu'nun soykırım politikasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik, Filistin halkına destek gösterileri sırasında ABD polisinin uyguladığı şiddeti kınayarak, Netanyahu hükümetinin soykırım politikasını lanetledi. Ayrıca, Hamas'ın terör örgütü olarak nitelendirilmesinin yanlış olduğunu belirtti ve Netanyahu'nun soykırım politikasının lanetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Filistin'e destek gösterilerinin, insanlığın ve vicdanın sesine karşı bir tepki olduğunu ifade eden Çelik, küresel vicdanın ayakta olduğunu ve insanların Gazze'deki duruşunu desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Ayrıca, Çelik, İran ile İsrail arasındaki gerilimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretinin önemine vurgu yaparak, Irak ziyaretinin bölgesel iş birliğini artırmaya yönelik olumlu bir adım olduğunu ifade etti.

Ömer Çelik, Türkiye'nin Filistin'e ve Gazze'ye sahip çıkmaya devam edeceğini belirterek, insanlığın, insanlık onurunun ve medeniyetin değerlerine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Son olarak, Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Hamas'ı terör örgütü olarak nitelendirmesini eleştirerek, Hamas'ın terör örgütü olarak nitelendirilmesinin yanlış olduğunu ifade etti ve bu tür yanlış tanımlamaların kaçınılması gerektiğini belirtti.

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