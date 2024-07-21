AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanına Sert Tepki

Ömer Çelik’ten İsrail Dışişleri Bakanı’na Yanıt

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, Yisrael Katz’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara sert bir yanıt verdi. Çelik, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Katliam Şebekesi Yargılanacaktır"

Çelik, İsrail’in mevcut yönetimini tanımlayarak, Netanyahu kabinesini 21. yüzyılın soykırımcı katliam şebekesi olarak nitelendirdi.

"Bu tür yapıların, soykırım suçluları gibi, yalan lar üretmekte ustalaştığını belirten Çelik, şunları ekledi:

"İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanımıza yönelik yalanları, tarih boyunca görülen faşist yöntemlerle aynı paralellikte. Bu katliam şebekesi, er ya da geç yargı önüne çıkarılacaktır. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu değerler, insanlık adına önemini koruyacaktır."

Ömer Çelik’in paylaşımları, uluslararası barış ve güvenlik üzerine bir çağrıda bulunarak dikkat çekti.