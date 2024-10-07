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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'in Gazze'deki Soykırımı Hakkında Çarpıcı Açıklamalar

Ömer Çelik, Gazze'deki soykırımın yıl dönümünde, uluslararası hukukun çiğnendiğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 18:22
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'in Gazze'deki Soykırımı Hakkında Çarpıcı Açıklamalar

Ömer Çelik’in Açıklamaları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği eylemlerle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası Toplumun Tutumu

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, "Dünyanın gözleri önünde sergilenen bu insanlık dramı, uluslararası topluma karşı bir sorumluluk yüklüyor" şeklinde konuştu.

Şehitlerin Profili

Şimdiye kadar şehit olanların %70’inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu vurgulayan Çelik, uluslararası hukukun hiçe sayıldığını belirtti. "Soykırımcı ve katil hükümet, en acımasız eylemlerine devam ediyor," diyerek detaylandırdı.

Batı Ülkelerinin İkili Davranışı

Çelik, Batı toplumları ile hükümetler arasında büyük bir uçurum olduğunu dile getirdi. İspanya ve Belçika gibi ülkelerin, başlangıçta Filistin halkına destek verdiklerini, ardından uluslararası arenada ilk adım olarak \"Filistin devletini tanıyoruz\" açıklamaları yaptıklarını belirtti. Aynı zamanda, İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesini dahi tehdit ettiğini ifade etti.

Ölçüsüz İddialar

Ömer Çelik, \"İsrail'in kendini savunma hakkı var\" ifadesinin kullanılmasının, İsrail'in saldırgan eylemlerini meşrulaştırmaya hizmet ettiğine dikkat çekti. "Baskılara maruz kalan ülkeler karşılık verdiklerinde, Batılı devletler hemen devreye girip tansiyonu artırıyorlar," dedi. Bu durumun uluslararası sistemin çürümüşlüğünü gözler önüne serdiğini hatırlattı.

Uluslararası Medyanın Dili

Çelik, uluslararası medyanın katliamların üstünü örten bir dil kullandığını ileri sürdü. \"İsrail’in kendini savunma hakkı var\" ifadesinin, nettikçe daha çok kadın ve çocuk öldürülmesine zemin hazırladığını ifade etti. Bu durumlar, soykırımcı bir yapının meşrulaştırılması çabası olarak değerlendirildi.

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