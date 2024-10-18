AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Sert Tepki

Ömer Çelik'ten İsrail Bakanı'na Sert Tepki

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz hakkında sert ifadelerde bulundu. Çelik, Katz'ın yaptığı sosyal medya paylaşımlarına yanıt olarak, "Nazi ve katil İsrail Dışişleri Bakanı Katz, bir cinayet şebekesinin üyesidir. Katz, cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir," dedi.

İnsanlık Değerlerine Saldıranlar

Çelik, devamında şunları belirtti: "Katz ve benzerleri insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle, insanlık değerlerinin savunucusu Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Çünkü insanlık düşmanı bir cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisidir."

Gazze Direnişi ve Umut

Çelik, Gazze direnişinin önemine de vurgu yaparak, "Gazze direnişi, insan onurunun doruk noktasıdır. Eninde sonunda insan onuru barbarlığı yenecektir. Katz ve diğer caniler, insanlık değerlerini savunan hukuk önünde mutlaka hesap vereceklerdir," ifadelerini kullandı.