AK Parti 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' 54 İl ve 584 İlçede Gerçekleşti

AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı Buluşmaları 54 il ve 584 ilçede yapıldı; esnaf, STK ve şehit-gazi aileleriyle görüşüldü. Eylül itibarıyla 81 il hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 17:51
AK Parti tarafından "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" başlığıyla başlatılan programlar kapsamında, bugün itibarıyla 54 il ve 584 ilçede vatandaşlarla bir araya gelindi. AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından 8 Ağustos'ta başlatılan buluşmalar, saha teması ve doğrudan iletişim odaklı ilerliyor.

Programın kapsamı ve ziyaret türleri

Buluşmalar yalnızca salon programlarıyla sınırlı kalmadı; mahalle ziyaretleri, esnaf buluşmaları ve hane ziyaretleri de gerçekleştirildi. Ziyaret edilen il ve ilçelerdeki tüm sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan istişare toplantılarında ortak gelecek vizyonu için görüş alışverişi yapıldı.

Ayrıca programlarda şehit ve gazi aileleri de evlerinde ziyaret edildi. Bu ziyaretlerde, "Terörsüz Türkiye" hedefinin sadece siyasi bir vizyon olmadığı, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberliğin en güçlü dayanak noktası olduğu vurgulandı.

Kimler katıldı; talepler doğrudan dinlendi

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında bakanlar, AK Parti MYK ve MKYK üyeleri ile milletvekilleri şehir ve ilçelerde vatandaşlarla buluştu. Her programda Türkiye Yüzyılı vizyonu anlatılırken yerel sorunlar ve talepler doğrudan dinlendi.

Programa katılan isimler arasında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ve AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı ile birçok partili isim ve bürokrat yer aldı.

Sonraki adımlar ve hedefler

Türkiye Yüzyılı Buluşmalarının eylül itibarıyla 81 ilin tamamında bitirilmesi hedefleniyor. Sahadan toplanan görüş ve öneriler, kapsamlı analizlerle değerlendirilerek Türkiye Yüzyılı vizyonunun politika ve uygulama takvimine yansıtılacak.

