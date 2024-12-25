Akdeniz'de Batan Rus Kargo Gemisine Terör Saldırısı İddiası

Akdeniz sularında meydana gelen olayda, Rus kargo gemisi 'Ursa Mayor'un batan gemisine yönelik terör saldırısı düzenlendiği bildirildi. TASS haber ajansının aktardığına göre, geminin sahibi olan Oboronlogistika firması tarafından yapılan açıklamada, 23 Aralık tarihinde, Moskova saatiyle 13.50 sularında geminin arka arkaya üç patlama ile karşılaştığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, mürettebatın ifadelerine dayanarak, geminin yan yatmaya başladığı ve kısa süre içinde su almaya başladığı ifade edildi. Rusya Dışişleri Bakanlığına bağlı Kriz Durumu Merkezi ise 24 Aralık’ta yaptığı açıklamada, 'Ursa Mayor' adlı kargo gemisinin makine dairesinde meydana gelen patlama sonucunda su alarak battığını belirtti.

Olay sonucunda gemide görev yapan 16 kişilik mürettebatın 14'ü kurtarılmışken, 2 kişinin hâlâ kayıp olduğu bildirildi. Bu olay, Akdeniz'deki güvenlik endişelerini artırırken, detayların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.