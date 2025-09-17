Akdeniz'de Tekne Yangını: En Az 50 Sudanlı Göçmen Öldü

Akdeniz'de teknede yangın: En az 50 ölü

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 14 Eylül'de Libya açıklarında bir teknede çıkan yangında 75 Sudanlı düzensiz göçmenden en az 50'sinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

IOM Sözcülüğü, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kurumun yaşanan trajik kayıptan derin üzüntü duyduğunu ve 24 kişiye hayat kurtarıcı tıbbi bakım sağlandığını belirtti. Paylaşımda ayrıca, denizdeki bu tür trajedileri sona erdirmek için acil eylem çağrısı yapıldı.

İstatistikler ve bölgesel durum

IOM verilerine göre, yılın başından 13 Eylül'e kadar olan dönemde 876 düzensiz göçmen Orta Akdeniz'de kayboldu. Öte yandan, İtalya İçişleri Bakanlığının verileri ise ülkeye yılın başından 16 Eylül'e kadar denizi aşarak gelen göçmen sayısının 48 bin 801 olduğunu gösteriyor; geçen yıl aynı dönemde bu sayı 44 bin 768 idi.

Orta Akdeniz rotası ve kurtarma zorlukları

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında, İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz rotası son yıllarda yoğunluğun en fazla olduğu güzergahlardan biri olarak öne çıkıyor. Genellikle Kuzey Afrika kıyılarından açılan teknelerde yardım çağrısı yapanların kurtarılmasını, Avrupa devletleri yerine çoğunlukla Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları (STK) üstleniyor.

STK'ler, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin çoğunlukla "güvenli liman" sağlamaması nedeniyle kurtarılan düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor. Ayrıca, 2023'ten bu yana İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin STK gemilerinin kurtarma operasyonlarını zorlaştıran yasal düzenlemeleri, bu kuruluşların faaliyetlerini sürdürmesini güçleştirdi.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen veya kurtarılan göçmenlerin Avrupa'ya ilk ayak bastıkları noktalardan biri çoğunlukla Lampedusa Adası oluyor. Kapasitelerinin çok üzerinde dolu tekneler, susuzluk, havasızlık ve egzoz gazı zehirlenmesi gibi sebeplerle her yıl çok sayıda göçmenin hayatını kaybetmesine yol açıyor.