Akıllı Ulaşım Sistemleriyle Trafik Güvenliği Artıyor

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, ulaşım sektöründe akıllı ulaşım sistemlerinin (AUS) önemine dikkat çekti. Teknopark Ankara'da düzenlenen Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı'nda konuşan Karaismailoğlu, bu sistemlerin hem trafik güvenliğini hem de hareketliliği artırmada kritik bir rol oynadığını ifade etti.

Ulaşımı Konforlu ve Güvenilir Hale Getirmek

Karaismailoğlu, yaptıkları 1 birimlik ulaştırma yatırımının tarım ve turizm gibi sektörlere 10 kat etkisinin olduğunu vurgulayarak, nüfus artışıyla birlikte hareketlilik ihtiyacının arttığını belirtti. Akıllı sistemlerle bu ihtiyacın daha verimli yönetileceğini dile getiren Karaismailoğlu, gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen AUS'un trafik güvenliğine sağladığı katkıyı şu şekilde açıkladı:

"Araç sahipliği de hızla artıyor. Bu artışa paralel hem yatırımların da yapılması lazım. AUS, artık yaptığımız işlerin ayrılmaz bir parçası. Trafik güvenliğinin ve hareketliliğin artırılması için akıllı ulaşım sistemlerine ihtiyacımız var. Çevreye verilen zararın azaltılması AUS ile önemli bir etki sağlıyor. Seyahat sürelerinin azaltılması ve mevcut yol kapasitesinin verimli kullanılması da AUS'un yönlendirmesiyle sağlanıyor. Enerjiyi de daha verimli kullanmış oluyorsunuz."

Raylı Sistemlerde Gelişim Şart

İstanbul'un, dünyanın en büyük metropollerinden biri olduğunu belirten Karaismailoğlu, burada araç sayısının Türkiye ortalamasından hızlı büyüdüğünü kaydetti. Ulaşım altyapısının iyi planlanması gerektiğini vurgulayan Karaismailoğlu, büyük şehirlerde toplu taşımanın daha konforlu hale getirilmesinin önemine değindi:

"İstanbul'da 33 milyonluk bir hareketlilik var, bunun 12 milyonu toplu taşımayla gerçekleşiyor. Bunu artırmak zorundayız. İstanbul'da 1100 kilometre raylı sistem yapılması gerekiyor, şu an 400 kilometre var. Özellikle belediyelerin en önemli işi raylı sistemleri geliştirmektir."

Trafik Sıkışıklığının Ekonomiye Etkisi

Karaismailoğlu, İstanbul'daki trafik sıkışıklığının ülke ekonomisine yıllık 10 milyar dolar zarar verdiğini ifade etti. Bu durumu azaltmak için AUS ile çözümler geliştirilmesi gerektiğini anlattı. Ayrıca, geliştirilen büyük kara yolu projelerinin ülkenin ekonomik önünü açtığını ve ihracatın artmasına katkı sağladığını belirtti. Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli ve Osmangazi Köprüsü gibi projelerin ülkeye sağladığı katkılara dikkat çekti.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Teknopark Ankara'da düzenlenen Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı'na (Conf-ITS) katılarak kurulan stantları ziyaret etti.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Teknopark Ankara'da düzenlenen Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı'na (Conf-ITS) katılarak kurulan stantları ziyaret etti.