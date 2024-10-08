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Aksaray'da 'Narkoçelik-41' Operasyonu: 89 Zanlı Tutuklandı

Aksaray'da gerçekleştirilen 'Narkoçelik-41' operasyonunda 280 kişi gözaltına alındı, 89'u tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 10:55
Aksaray'da 'Narkoçelik-41' Operasyonu: 89 Zanlı Tutuklandı

Aksaray'da İkili Operasyon: 'Narkoçelik-41'

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen ve 17 ildeki "Narkoçelik-41" operasyonu, uyuşturucu madde ticaretine yönelik büyük bir hamle olarak dikkat çekiyor.

280 Şüpheliye Gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve diğer ilgili kuruluşların koordinesinde yapılan operasyonda toplam 280 şüpheli gözaltına alındı. 1 yıl süren teknik takip sonucunda, 1 Ekim'de düzenlenen operasyonla 121 kişinin daha yakalandığı belirtildi.

Tutuklama ve Salıverme Süreci

Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, 89 zanlının "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Ayrıca, 39 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele Geçirilen Maddeler

Operasyona katılan 1331 personel, uyuşturucu madde ve diğer yasadışı araçlar üzerinde incelemelerde bulundu. Ele geçirilen bulgular arasında 17 hassas terazi, 19 ruhsatsız tabanca, 25 ruhsatsız tüfek, belirli bir miktarda para ve ziynet eşyası yer alıyor.

Bu operasyon, Aksaray ve çevresindeki uyuşturucu ile mücadele çabalarının bir parçası olarak önem arz ediyor.

Aksaray merkezli 17 ildeki "Narkoçelik-41" operasyonunda gözaltına alınan 280 şüpheliden 89'u...

Aksaray merkezli 17 ildeki "Narkoçelik-41" operasyonunda gözaltına alınan 280 şüpheliden 89'u tutuklandı.

Aksaray merkezli 17 ildeki "Narkoçelik-41" operasyonunda gözaltına alınan 280 şüpheliden 89'u...

Aksaray merkezli 17 ildeki "Narkoçelik-41" operasyonunda gözaltına alınan 280 şüpheliden 89'u tutuklandı.

Aksaray merkezli 17 ildeki "Narkoçelik-41" operasyonunda gözaltına alınan 280 şüpheliden 89'u...

Aksaray merkezli 17 ildeki "Narkoçelik-41" operasyonunda gözaltına alınan 280 şüpheliden 89'u tutuklandı.

Aksaray merkezli 17 ildeki "Narkoçelik-41" operasyonunda gözaltına alınan 280 şüpheliden 89'u...

Aksaray merkezli 17 ildeki "Narkoçelik-41" operasyonunda gözaltına alınan 280 şüpheliden 89'u tutuklandı.

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