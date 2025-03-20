Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Aksaray'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu, kentteki suç unsurlarına karşı kararlı bir adım atıldığını gösterdi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak şehir merkezinde belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Aksaray Emniyeti, bu tür operasyonlarla kentteki uyuşturucu suçlarının önlenmesine yönelik mücadeleye devam edeceğini belirtti.