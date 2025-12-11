DOLAR
Aksaray'da Yağmur Çiftçilerin Yüzünü Güldürdü

Aksaray'da 2 gündür devam eden yağmur, tarım ve hayvancılıkla geçinen üreticilerin yüzünü güldürdü.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:50
Kuraklıkla bilinen Aksaray'da iki gündür süren yağış üreticileri memnun etti

2 gündür aralıklarla etkili olan yağmur, gece saatlerinde etkisini artırarak öğleye kadar sürdü.

Yağışlar özellikle ilçe, belde ve köylerde belirgin olurken, şehir merkezinde de aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Nüfusun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da yağmur, üreticilerin yüzünü güldürdü. Üretici Ramazan Gökoğlan konuyla ilgili, "Şükür olsun ki beklediğimiz yağmur Aksaray’a geldi. Memleketimize, çiftçimize, tarımımıza hayırlı olsun" dedi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre yağışların gün boyu aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

RAMAZAN GÖKOĞLAN

