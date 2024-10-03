Aksaray'daki İlkokul Öğrencileri Tuz Gölü'nü Keşfediyor

Aksaray'da İlkokul Öğrencilerine Tuz Gölü Gezisi

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, ilkokul öğrencilerine yönelik Tuz Gölü'ne özel geziler düzenleniyor. 38 farklı ilkokuldan toplam 2,482 öğrenci bu eşsiz doğa harikasını yakından görme fırsatı buluyor.

Öğrencilerin Mutluluğu Gözlerden Kaçmadı

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuz Gölü’nü sadece ismini duyan ancak daha önce gitmemiş olan öğrencilerin mutluluğuna tanık olduklarını belirtti. Kılıçer, "Köy okulundaki öğrencileri gezdirmek amacıyla bu etkinliği düzenliyoruz. Doğa harikası Tuz Gölü'nün eşsiz manzarasında çocuklarımız eğlenceli vakit geçiriyor," ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin ve Öğrencilerin Görüşleri

Öğretmen Canan Bozdemir, bu etkinliğin hem öğretmenler hem de öğrenciler için oldukça faydalı olduğunu vurguladı. Öğrencilerden Fatma Zehra Akyüz ise, Tuz Gölü'nün beyaz tuz örtüsüne hayran kaldığını ve arkadaşlarıyla birlikte harika vakit geçirdiğini ifade etti.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde ilkokul öğrencileri için Tuz Gölü'ne geziler düzenleniyor. İlçeye bağlı 38 ilkokuldaki 2 bin 482 öğrenci için Tuz Gölü gezileri düzenleniyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde ilkokul öğrencileri için Tuz Gölü'ne geziler düzenleniyor. İlçeye bağlı 38 ilkokuldaki 2 bin 482 öğrenci için Tuz Gölü gezileri düzenleniyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde ilkokul öğrencileri için Tuz Gölü'ne geziler düzenleniyor. İlçeye bağlı 38 ilkokuldaki 2 bin 482 öğrenci için Tuz Gölü gezileri düzenleniyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde ilkokul öğrencileri için Tuz Gölü'ne geziler düzenleniyor. İlçeye bağlı 38 ilkokuldaki 2 bin 482 öğrenci için Tuz Gölü gezileri düzenleniyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde ilkokul öğrencileri için Tuz Gölü'ne geziler düzenleniyor. İlçeye bağlı 38 ilkokuldaki 2 bin 482 öğrenci için Tuz Gölü gezileri düzenleniyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde ilkokul öğrencileri için Tuz Gölü'ne geziler düzenleniyor. İlçeye bağlı 38 ilkokuldaki 2 bin 482 öğrenci için Tuz Gölü gezileri düzenleniyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde ilkokul öğrencileri için Tuz Gölü'ne geziler düzenleniyor. İlçeye bağlı 38 ilkokuldaki 2 bin 482 öğrenci için Tuz Gölü gezileri düzenleniyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde ilkokul öğrencileri için Tuz Gölü'ne geziler düzenleniyor. İlçeye bağlı 38 ilkokuldaki 2 bin 482 öğrenci için Tuz Gölü gezileri düzenleniyor.