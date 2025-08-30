DOLAR
Alanya'da Jandarma Operasyonu: 585 Litre Kaçak Şarap Ele Geçirildi

Alanya'da jandarma operasyonunda 585 litre kaçak şarap, 46 litre kaçak viski, 25 litre etil alkol ve bir damıtma ünitesi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 13:51
Kaçak içki operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 585 litre kaçak şarap, 46 litre kaçak viski, 25 litre etil alkol ve bir adet damıtma ünitesi ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Antalya İl ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak ve sahte içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan inceleme sonucu jandarma ekiplerince, A.İ.D. adlı kişinin adresine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında ele geçirilen maddeler ve ekipman, ilçe jandarması tarafından kayda geçirildi.

