Alanya'da Jandarma Operasyonu: 585 Litre Kaçak Şarap Ele Geçirildi
Kaçak içki operasyonu
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 585 litre kaçak şarap, 46 litre kaçak viski, 25 litre etil alkol ve bir adet damıtma ünitesi ele geçirildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Antalya İl ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak ve sahte içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan inceleme sonucu jandarma ekiplerince, A.İ.D. adlı kişinin adresine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında ele geçirilen maddeler ve ekipman, ilçe jandarması tarafından kayda geçirildi.