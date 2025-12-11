Amasra Tünelinde 3 Ayı Görüntülendi — 1100 Metrelik Tünelde Anne ve 2 Yavru

Amasra Tünelinde 3 Ayı Görüntülendi

Bartın'ın Amasra ilçesi girişinde bulunan 1100 metrelik tünelde üç ayının koşarken görüntülendiği anlar, bir ailenin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayın Detayları

Amasra'dan Bartın istikametine özel aracıyla seyir halinde olan bir aile, gece saatlerinde tünel yakınlarında bir anne ayı ve 2 yavrusunu gördü. Aracın farlarını fark eden ayılar, tünele doğru kaçmaya başladı.

Ayılar, 1100 metre uzunluğundaki tüneli koşarak geçti. Görüntülerde ayıların tünelin bir ucundan diğer ucuna kadar koşarken zaman zaman durup arkasındaki araca baktıkları, ardından yollarına devam ettikleri görüldü.

Görüntüler ve Ailenin Tepkisi

Ailenin kaydettiği görüntülerde, ayıların tepki vermesi nedeniyle aracın onlara fazla yaklaşamadığı, tünel boyunca belli bir mesafede ayıların arkasından seyir edildiği yer aldı. Ayıların zaman zaman eğlenceli anlar yaşatırken kimi zaman da tedirginlik oluşturduğu belirtildi.

Yerel gözlemler, ayıların aç kaldığı için şehre indikleri ihtimalini işaret ediyor.

