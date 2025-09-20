Alanya'da Orman Yangınları: Aliefendi Kontrol Altında, Şıhlar'da Tahliyeler Sürüyor

Alanya'da birden fazla orman yangınına müdahale sürüyor. Aliefendi kontrol altına alındı, Şıhlar ve Yaylakonak bölgelerinde tahliyeler ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 16:41
Alanya'da Orman Yangınlarına Müdahale Sürüyor

Söndürme çalışmaları ve müdahale ekipleri

Antalya'nın Alanya ilçesinde birden fazla ormanlık alanda çıkan yangınlara ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor. Yaylakonak Mahallesi'nde ormanlık alanda dün saat 21.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızlıca yayılarak Şıhlar Mahallesi'ne ulaştı.

İhbarın ardından bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, ilk yardım aracı ve personel ile itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına AFAD ve İHH ekipleri de destek veriyor.

Tahliyeler, yaralanma ve zararlar

Yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'ndeki evler boşaltıldı. Mahalleden 7 vatandaş, itfaiye ekiplerince tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı. Dumandan etkilenen bir mahalle sakini ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHH Alanya Arama Kurtarma Ekip Başkanı Ramazan Başkan, yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'nin boşaltıldığını, vatandaşların mahalleye girmemesi için önlem alındığını belirterek, "20 kişilik bir ekiple yangına müdahale ediyoruz. Şu ana kadar yanan ev yok. Ancak birçok bahçe yangında zarar gördü." dedi.

Havadan ve karadan çalışmalar

Yangın bölgesinde gece boyunca arazözler, itfaiye araçları ve iş makineleriyle karadan müdahale devam etti. Sabah saatlerinden itibaren hava araçları da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Kontrol altına alınan bölgeler ve soğutma

Aliefendi Mahallesi'nde perşembe akşamı başlayan ve sonrasında İspatlı Mahallesi'ni de etkileyen orman yangını kontrol altına alındı. Alevlerin etkilediği Kargıcak Mahallesi'ndeki yangının ise kısmen kontrol altına alındığı, bu bölgelerde soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaymakamın açıklaması

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Aliefendi'de çıkan ve sonrasında İspatlı'yı etkileyen yangının tamamen, Kargıcak'takinin ise kısmen kontrol altına alındığını açıkladı. Öztürk, soğutma çalışmalarının başladığını ve "yarın da hasar tespit çalışmalarına başlanacak." dedi.

Belediye ve yetkili açıklamaları

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlerin rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü ve yangının yayılma noktasında yerleşim alanının bulunduğunu belirtti. Koçak, ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü ifade etti.

Kaymakam Öztürk ayrıca, Yaylakonak'ta dün akşam başlayan yangının Şıhlar ve Kocaoğlanlı mahallelerine sıçradığını, mücadele çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiğini ve Şıhlar'da 30'a yakın evin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Gelişmeler doğrultusunda bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları ile tahliye ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

