DOLAR
34,3 0,08%
EURO
37,16 0,08%
ALTIN
3.018,13 0,01%
BITCOIN
2.389.893,42 -0,71%

Alanya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı. Silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 11:28
Alanya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

Alanya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonu sonucunda, 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Olayın Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde Alanya'da çeşitli adreslere baskınlar düzenledi.

Ele Geçirilenler

Baskınlarda yapılan aramalarda; 1 uzun namlulu otomatik silah, 12 tabanca, 1 av tüfeği, 19 şarjör, 829 tabanca fişeği ve 84 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Gözaltındaki Süreç

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamaney: İsrail ve ABD'ye Sert Yanıt Verilecek
2
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Şehit Ömer Halisdemir'in Kabri Ziyareti
3
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ve CIA Direktörü Burns'tan Barış Görüşmesi
4
İsmailağa Camii'nde Silahlı Saldırı Üzerine Vakıftan Açıklama
5
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
6
MİT, El Kaide Üyesi Ahmet Baykara'yı Afrika'da Elde Etti
7
İlahiyatçı Yusuf Kavaklı, Fatih Camisi'nde dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi