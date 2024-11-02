Alanya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

Alanya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu
Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonu sonucunda, 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Olayın Detayları
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde Alanya'da çeşitli adreslere baskınlar düzenledi.
Ele Geçirilenler
Baskınlarda yapılan aramalarda; 1 uzun namlulu otomatik silah, 12 tabanca, 1 av tüfeği, 19 şarjör, 829 tabanca fişeği ve 84 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Gözaltındaki Süreç
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.