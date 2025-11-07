Alaplı’da 8 yıl hapis cezası olan firari B.B. evinde yakalandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan firari B.B., Tepeköy Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 20:39
Tepeköy Mahallesi'nde jandarma baskını

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan firari B.B., Tepeköy Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

Zonguldak jandarma timleri ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelinin saklandığı adrese baskın yapıldı. Yapılan aramada B.B.'nin evin bir köşesinde gizlenmiş halde bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan firari, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

