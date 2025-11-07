Alaplı’da 8 yıl hapis cezası olan firari B.B. evinde yakalandı
Tepeköy Mahallesi'nde jandarma baskını
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan firari B.B., Tepeköy Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.
Zonguldak jandarma timleri ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelinin saklandığı adrese baskın yapıldı. Yapılan aramada B.B.'nin evin bir köşesinde gizlenmiş halde bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan firari, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ZONGULDAK (İHA) - ALAPLI'DA "KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" SUÇUNDAN HAKKINDA 8 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLAN FİRARİ HÜKÜMLÜ B.B, JANDARMA EKİPLERİNCE EVİNDE YAKALANDI