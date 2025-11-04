Alaşehir'de Kızılay Haftası Etkinliği — Öğrenciler Ödüllendirildi

Alaşehir'de Kızılay Haftası programı düzenlendi

Program ve katılımcılar

Alaşehir'de Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik, Alaşehir Şehit Efkan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Erol Kacar, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Sunum ve mesajlar

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Türk Kızılayı'nın tarihçesi, yürüttüğü hizmetler ve Alaşehir'de yapılan çalışmalar hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı.

Türk Kızılay Alaşehir Şube Başkanı Nedim Yamak programda yaptığı konuşmada, Kızılay'ın toplum yararına uzun yıllardır hizmet verdiğine vurgu yaparak: "Kızılay, 157 yıldır toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkı sunmak için çalışmakta ve çalışmaya da devam edecektir." dedi.

Kızılay Alaşehir Şubesi Kadın Başkanı Hatice Yıldırım ise ilçe genelinde bir yıl boyunca yürütülen sosyal yardım faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ödül töreni

Etkinlik, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verilmesiyle sona erdi. Program, hem Kızılay'ın çalışmalarını hatırlattı hem de gençlerin katılımını ve başarılarını ödüllendirerek toplumsal farkındalığı güçlendirdi.

