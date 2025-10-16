ALEMDAR II Seferi: Marmara Denizi Güneyinde Müsilaj Tespit Edilmedi

İÜ’nün ALEMDAR II seferi, Marmara Denizi güneyinde müsilajın hiçbir evresine rastlamadı; Prof. Dr. Cem Gazioğlu ekosistemin hâlâ kırılgan olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 11:19
ALEMDAR II Seferi: Marmara Denizi Güneyinde Müsilaj Tespit Edilmedi

ALEMDAR II ile Marmara Taraması: Güneyde Müsilaj Bulunmadı

GÜLSELİ KENARLI - İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, İstanbul Üniversitesi araştırmacılarının R/V ALEMDAR II ile yürüttüğü Marmara Denizi seferinde denizin güney kesiminde müsilajın hiçbir evresine rastlanmadığını açıkladı.

Araştırma Bulguları

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü'nden bilim insanlarının, 4 gün önce başlayan seferinde yüzey, su kolonu ve deniz tabanı habitatlarında yapılan incelemelerde müsilajın hiçbir evresinin gözlemlenmediği bildirildi.

Prof. Dr. Cem Gazioğlu, Marmara'da müsilaj vakalarının genellikle ekim-kasım aylarında, su sıcaklıkları düşmeye ve tabakalaşma belirginleşmeye başladığında ortaya çıktığını belirtti. Yaptıkları çok disiplinli gözlemler sonucunda denizin güney kıyılarında müsilajın görülmediğini vurgulayarak şunları kaydetti: 'Bu durum, denizde dikey karışımın ve sıcaklık farklarının dengeli seyrettiğini, besin tuzu seviyelerinin ve rüzgar koşullarının sistemin dengesini koruduğunu gösteriyor.'

Gazioğlu, mevsim geçişini en iyi temsil eden dönemde yapılan seferde yüzey suyu sıcaklıklarının yaz sonundaki en yüksek değerlerinden normale gerilediğini, karışım derinliğinin arttığını ve bunun fitoplanktonların aşırı çoğalmasını ve organik madde birikimini sınırladığını söyledi. Bu nedenle müsilaj oluşumu için gerekli ortam kombinasyonunun oluşmadığını, sadece eylül ayı başında kısa süreli görünüp kaybolduğunu belirtti.

Marmara'nın Devam Eden Riskleri

Gazioğlu, Marmara Denizi'nin en kritik sorununun yüksek kirlilik yükü olduğunu vurguladı. Evsel, endüstriyel ve tarımsal atıkların tam arıtılmadan denize verilmesinin azot ve fosfor birikimini artırdığını, bunun suyun taşıma kapasitesini zorladığını ifade etti. İklim değişikliğiyle birlikte sıcaklık artışı, karışımın zayıflaması ve oksijen azalmasının durumu daha da kötüleştirdiğini dile getirdi.

Gazioğlu, müsilajın bu dönem gözlenmemesini olumlu fakat geçici bir gelişme olarak değerlendirerek şu uyarıyı yaptı: 'İklimsel stresler, kirlilik yükleri ve aşırı avcılık devam ettikçe deniz ekosistemi kırılganlığa ve yeni müsilaj olaylarına açık durumda.'

Çözüm Önerileri ve Seferin Kapsamı

Prof. Dr. Gazioğlu, Marmara Denizi'nin direncini artırmak için entegre havza yönetimi, atık su arıtımının iyileştirilmesi, balıkçılık baskısının azaltılması ve iklim uyum stratejilerinin birlikte uygulanması gerektiğini kaydetti. 'Denizin direncini artırmak ve müsilaj gibi olayların kalıcı biçimde önüne geçmek için ekosistem temelli, bilim destekli ve koordineli bir yaklaşım şart,' dedi.

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü'nün pazartesi günü başlattığı ve son yılların en kapsamlı çalışmalarından biri olan bu çok disiplinli seferde R/V ALEMDAR II ile Marmara Denizi'nin ekosistemi, deniz tabanı, biyoçeşitliliği ve müsilaj riskleri yüksek çözünürlüklü yöntemlerle inceleniyor.

Gebze Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Ana Bilim Dalı uzmanlarının katkı sunduğu seferde insansız hava araçları, su altı robotları, çok ışınlı derinlik ölçerler ve sonar sistemleriyle deniz yüzeyi, su sütunu ve deniz tabanı üç boyutlu olarak haritalanıyor. Elde edilen veriler yapay zeka, derin öğrenme ve sinir ağı algoritmalarıyla analiz ediliyor.

Sefer kapsamındaki amaçlar arasında müsilajın nedenleri, gelişim süreçleri ve gelecekteki olası risklerin belirlenmesi ile erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi yer alıyor.

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsünden bilim insanları, 4 gün önce...

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsünden bilim insanları, 4 gün önce R/V ALEMDAR II araştırma gemisiyle başladıkları Marmara Denizi seferinde, denizin güney kesiminin genelinde müsilaj incelemesi yaptı. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, bu sonbaharda müsilaj koşullarının oluşmadığını ancak iklimsel stresler, kirlilik ve aşırı avcılık nedeniyle Marmara Denizi ekosisteminin hala kırılgan olduğunu belirtti.

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsünden bilim insanları, 4 gün önce...

İLGİLİ HABERLER

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı, 12 bin 793 Hap Ele Geçirildi
2
3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda
3
Iğdır'da Kayıp Alzheimer Hastası Emekli Öğretmen İslam Menteş İçin Aramalar Sürüyor
4
İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT
5
Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)
6
Göktaş: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 2026-2030 Beşinci Eylem Planı
7
Dünya Gıda Günü: Gazze ve Ukrayna'da İnsani Kriz Fotoğraflarla Gözler Önünde

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?