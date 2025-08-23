DOLAR
Ali Yerlikaya Artvin'de: Valilik ve Esnaf Ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlarıyla Artvin'de Vali Turan Ergün'ü ziyaret etti; esnaf, vatandaş ve AK Parti ile MHP il teşkilatlarını gezdi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 18:56
Ali Yerlikaya Artvin'de Ziyaretlerini Sürdürdü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal ile Artvin'e geldi.

Valilik Ziyareti

Yerlikaya, Artvin Valisi Turan Ergün'ü makamında ziyaret etti. Vali Ergün ve protokol üyelerince karşılanan Yerlikaya, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Esnaf ve Vatandaş Buluşması

Ardından İnönü Caddesi, Atapark ve Cami Meydanında esnafı ziyaret eden Yerlikaya, bir lokantada cağ kebabı kesip gazetecilere ikram etti. Çay ocağında vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Parti Teşkilatları Ziyareti

Gün boyunca süren ziyaret programı kapsamında Yerlikaya, AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarına da uğradı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Artvin'de esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla görüştü.

