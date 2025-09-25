Ali Yerlikaya Tiflis'te: Gürcistan ile İşbirliği Güçlendirilecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tiflis'te resmi temaslarda bulunarak Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ve Gürcistan İçişleri Bakanı Geka Geladze ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Geladze ile Bakanlıkta Görüşme

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Yerlikaya, ilk olarak Geka Geladze ile bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı binasında düzenlenen heyetler arası görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği ele alındı ve "Mevcut olan yakın ortaklık ilişkilerinin çeşitli yönlerde daha da derinleştirilmesinin önemi" vurgulandı.

Açıklamada, Geladze'nin verimli işbirliğinden dolayı Yerlikaya'ya teşekkür ettiği belirtildi.

Başbakan Kobakhidze ile Stratejik Ortaklık Görüşmesi

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamada ise Başbakan İrakli Kobakhidze'nin Yerlikaya'yı kabul ettiği bildirildi. Hükümet Binası'nda gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ve işbirliği ele alındı.

Açıklamada, Türkiye ile Gürcistan'ın bölgedeki barış sürecine sağladığı katkının önemi vurgulandı ve şu ifade yer aldı: "Başbakan (Kobakhidze), Türkiye İçişleri Bakanı'na (Yerlikaya) Gürcistan ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, bu tür üst düzey ziyaretlerin ülkeler arasındaki stratejik ortaklığın daha da gelişmesine katkı sağladığını kaydetti."

Başbakan Kobakhidze ile yapılan görüşmenin ardından Yerlikaya ve beraberindeki heyet Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği'ni ziyaret etti ve daha sonra Tiflis'ten ayrıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (solda), Gürcistan temasları kapsamında Tiflis'te, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze (sağda) ile bir araya geldi