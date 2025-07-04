Aliağa Limanı'ndaki Tanker Gemisinde Yangın Kontrol Altında

Aliağa Limanı'ndaki Yangın Başarıyla Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Aliağa Limanı'nda, Sloug isimli tanker gemisinde çıkan yangın, karadan ve denizden yapılan müdahalelerle başarıyla kontrol altına alındı.

Dün, geri dönüşüm bölgesindeki söküm çalışmaları sırasında meydana gelen yangına Aliağa Belediyesi itfaiye ekipleri ve aynı zamanda 6 yangın söndürme römorkörü müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabaları sayesinde yangın, gece boyunca süren çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı.

Yangının ardından gemide soğutma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili detaylı incelemeler ise henüz sürmekte.

İzmir'de Aliağa Limanı'nda sökümü yapılan tanker gemisinde çıkan yangına karadan ve denizden müdahale ediliyor.