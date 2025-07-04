DOLAR
39,83 -0,08%
EURO
46,86 -0,34%
ALTIN
4.263,23 -0,11%
BITCOIN
4.353.167,21 0,55%

Aliağa Limanı'ndaki Tanker Gemisinde Yangın Kontrol Altında

Aliağa Limanı'nda sökümü yapılan tanker gemisinde çıkan yangın, karadan ve denizden müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 06:21
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 06:21
Aliağa Limanı'ndaki Tanker Gemisinde Yangın Kontrol Altında

Aliağa Limanı'ndaki Yangın Başarıyla Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Aliağa Limanı'nda, Sloug isimli tanker gemisinde çıkan yangın, karadan ve denizden yapılan müdahalelerle başarıyla kontrol altına alındı.

Dün, geri dönüşüm bölgesindeki söküm çalışmaları sırasında meydana gelen yangına Aliağa Belediyesi itfaiye ekipleri ve aynı zamanda 6 yangın söndürme römorkörü müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabaları sayesinde yangın, gece boyunca süren çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı.

Yangının ardından gemide soğutma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili detaylı incelemeler ise henüz sürmekte.

İzmir'de Aliağa Limanı'nda sökümü yapılan tanker gemisinde çıkan yangına karadan ve denizden...

İzmir'de Aliağa Limanı'nda sökümü yapılan tanker gemisinde çıkan yangına karadan ve denizden müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da 'Üç Adımda Zirveye' Projesiyle Hentbol Eğitimi Başlatıldı
2
6. Uluslararası Aroma Terapi Festivali Balıkesir'de Başladı
3
Kerkük'teki Türkmenler, Yerel Yönetim Eylemini Sonlandırdı
4
Zonguldak'ta Tomruk Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Sağ Salim Kurtuldu
5
Mersin Göksu Deltası'nda Yangın Alarmı!
6
Balıkesir'de Yangın Söndürme Uçakları Olası Tehlikelere Hazır

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!