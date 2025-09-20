Alişan Bingöl'de 'Bir Anadolu Şenliği'nde Konser Verdi

Alişan, Bingöl'de düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği' kapsamında sahne alıp sevilen şarkılarını seslendirerek 10 bini aşkın seyirciye keyifli anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 00:17
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 00:46
Alişan Bingöl'de 'Bir Anadolu Şenliği'nde Konser Verdi

Alişan Bingöl'de 'Bir Anadolu Şenliği'nde Konser Verdi

Şarkıcı Alişan, Bingöl'de düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği' programı kapsamında sahneye çıkarak kentlilere müzik dolu bir akşam yaşattı.

Organizasyon ve Mekan

Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Bingöl Belediyesi Park Alanı ile Kent Park'ta sürüyor. Şenlik kapsamında konserlerin yanı sıra çeşitli gösteriler ve etkinlikler düzenleniyor.

Bingöl Belediyesi Park Alanı'nda sahneye çıkan Alişan, sevilen şarkılarını seslendirerek izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Vali Usta'nın Değerlendirmesi

Vali Ahmet Hamdi Usta, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Alişan'ın Bingöl'deki sahne performansının bir konserden daha fazla olduğunu belirtti. Usta, alanı 10 bini aşkın kişinin doldurduğunu kaydederek, 'Gazze ve Filistin ile ilgili sözleriyle Bingöl'ün ve vicdanlı kalplerin sesine tercüman olan Alişan'a teşekkür ediyorum.' ifadesini kullandı.

Şenlik Programı

Şenlik; konserler, çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler, sahne gösterileri ve oyunlarla 25 Eylül'e kadar devam edecek.

Bingöl'de "Bir Anadolu Şenliği" kapsamında şarkıcı Alişan konser verdi. Bingöl Belediyesi Park...

Bingöl'de "Bir Anadolu Şenliği" kapsamında şarkıcı Alişan konser verdi. Bingöl Belediyesi Park Alanı'nda sahneye çıkan Alişan, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Bingöl'de "Bir Anadolu Şenliği" kapsamında şarkıcı Alişan konser verdi. Bingöl Belediyesi Park...

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Üsküdar'da Yolcu Teknesi ile Kuru Yük Gemisi Çarpıştı: 12 Yaralı
2
Bursa'da 'Sağlıkta Su ve Önemi' Konferansı: Su Tasarrufu ve Kuraklık Uyarısı
3
İstanbul'da Kara Para ve Dolandırıcılık Operasyonunda 10 Tutuklama
4
Giresun'da Sağanak ve Heyelan: Doğankent'te 8 Kişi Kurtarıldı
5
Suriye Bayrağı Washington'da Göndere Çekildi
6
Erdoğan-Trump Beyaz Saray Görüşmesi: Ticaret, Savunma ve Bölgesel Barış

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek