Alişan Bingöl'de 'Bir Anadolu Şenliği'nde Konser Verdi

Şarkıcı Alişan, Bingöl'de düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği' programı kapsamında sahneye çıkarak kentlilere müzik dolu bir akşam yaşattı.

Organizasyon ve Mekan

Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Bingöl Belediyesi Park Alanı ile Kent Park'ta sürüyor. Şenlik kapsamında konserlerin yanı sıra çeşitli gösteriler ve etkinlikler düzenleniyor.

Bingöl Belediyesi Park Alanı'nda sahneye çıkan Alişan, sevilen şarkılarını seslendirerek izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Vali Usta'nın Değerlendirmesi

Vali Ahmet Hamdi Usta, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Alişan'ın Bingöl'deki sahne performansının bir konserden daha fazla olduğunu belirtti. Usta, alanı 10 bini aşkın kişinin doldurduğunu kaydederek, 'Gazze ve Filistin ile ilgili sözleriyle Bingöl'ün ve vicdanlı kalplerin sesine tercüman olan Alişan'a teşekkür ediyorum.' ifadesini kullandı.

Şenlik Programı

Şenlik; konserler, çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler, sahne gösterileri ve oyunlarla 25 Eylül'e kadar devam edecek.

