Aliya İzetbegoviç Ölümünün 21. Yılında Anıldı

Aliya İzetbegoviç’in Anma Töreni

Aynı zamanda bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı olan Aliya İzetbegoviç, vefatının 21. yıl dönümünde unutulmadı. Anma programı, Aliya İzetbegoviç Müzesi ve Aliya İzetbegoviç Vakfı tarafından organize edilerek, Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro'da düzenlendi.

Katılımcılar ve Konuşmalar

Programda, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile birlikte birçok davetli yer aldı. Becirovic, burada yaptığı konuşmada, Aliya İzetbegoviç’in ülkenin tarihinde silinmez izler bırakan büyük bir lider olduğunu vurguladı.

İzetbegoviç'in Mirası

Becirovic, İzetbegoviç'in tüm vatandaşların eşit haklara sahip olacağı bir devlet varoluşu için mücadele ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bize vatanı, birlikteliği ve insanlığı koruma görevi bıraktı. Bu zeki ve cesur insan, yaşamı boyunca sözleri ve eylemleriyle barbarlığa barbarlıkla, nefrete nefretle, yıkıcılığa yıkıcılıkla karşılık vermemeyi öğretti. Kötülük ve nefret politikaları karşısında asla pes etmedi."

Becirovic, Bosna Hersek'in çok etnikli ve demokratik yapısına sahip çıkma konusunda kararlı olduklarını da kaydetti.

Savaş Suçlusu İle Kıyaslama

Becirovic, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in savaş suçlusu Ratko Mladic ile İzetbegoviç'i kıyaslamasına da değinerek, "Bosna Hersek'in savunucularını ve hüküm giymiş savaş suçlularını kimsenin kıyaslamasına izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Panel ve Sergi

Anma etkinlikleri kapsamında, Prof. Dr. Mirko Pejanovic, Prof. Dr. Emir Hadzikadunic ve Mirza Hajric’in katıldığı bir panel de düzenlendi. Panelde İzetbegoviç'in siyasi hayatı masaya yatırıldı. Ayrıca, İzetbegoviç'in hayatını konu alan bir fotoğraf sergisi de açıldı.

Aliya İzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te Saraybosna'da yaşamını yitirmiştir.

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in vefatının 21. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Aliya İzetbegoviç Müzesi ve Aliya İzetbegoviç Vakfı tarafından başkent Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro'da organize edilen anma programına, Demokratik Eylem Partisinin Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç (sağ 2) de katıldı.

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in vefatının 21. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Aliya İzetbegoviç Müzesi ve Aliya İzetbegoviç Vakfı tarafından başkent Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro'da organize edilen anma programına, Demokratik Eylem Partisinin Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç (sağ 2) de katıldı.

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in vefatının 21. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Aliya İzetbegoviç Müzesi ve Aliya İzetbegoviç Vakfı tarafından başkent Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro'da organize edilen anma programına, Demokratik Eylem Partisinin Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç (sağ 2) de katıldı.

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in vefatının 21. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Aliya İzetbegoviç Müzesi ve Aliya İzetbegoviç Vakfı tarafından başkent Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro'da organize edilen anma programına, Demokratik Eylem Partisinin Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç (sağ 2) de katıldı.

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in vefatının 21. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Aliya İzetbegoviç Müzesi ve Aliya İzetbegoviç Vakfı tarafından başkent Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro'da organize edilen anma programına, Demokratik Eylem Partisinin Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç (sağ 2) de katıldı.

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in vefatının 21. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Aliya İzetbegoviç Müzesi ve Aliya İzetbegoviç Vakfı tarafından başkent Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro'da organize edilen anma programına, Demokratik Eylem Partisinin Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç (sağ 2) de katıldı.

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in vefatının 21. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Aliya İzetbegoviç Müzesi ve Aliya İzetbegoviç Vakfı tarafından başkent Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro'da organize edilen anma programına, Demokratik Eylem Partisinin Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç (sağ 2) de katıldı.