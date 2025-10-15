Aliyev, AGİT Dönem Başkanı Valtonen'i Kabul Etti — COP29 ve Washington Mutabakatları Görüşüldü

Aliyev, AGİT Dönem Başkanı Valtonen'i Kabul Etti

Görüşmede COP29, Washington mutabakatları ve bölgesel işbirliği ele alındı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen'i kabul etti. Kabul, Cumhurbaşkanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamayla duyuruldu.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve temasların yanı sıra Bakü'de düzenlenen COP29 etkinliği detaylı şekilde ele alındı. Toplantıda ayrıca AGİT ile Azerbaycan arasındaki işbirliği konuları ve Azerbaycan-Finlandiya ikili ilişkilerinin geleceği üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Elina Valtonen, Washington'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşmalar nedeniyle İlham Aliyev'i tebrik etti. Bu gelişmenin AGİT coğrafyasında barış ve istikrarın yeniden tesisi ile bölgesel işbirliği açısından önem taşıdığını vurguladı.

Valtonen, Azerbaycan ve Ermenistan'ın ortak başvurusu üzerine AGİT Minsk süreci ve buna bağlı yapıların 1 Aralık 2025'e kadar feshedileceğini bildirdi.

İlham Aliyev ise Washington'da, Donald Trump'ın şahitliğinde imzalanan mutabakatların barış gündeminin ilerletilmesine zemin hazırladığını belirtti. Aliyev ayrıca Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP)'ın bölgesel işbirliği açısından önemine dikkati çekerek, projenin tüm bölge için faydalı olacağını söyledi.

Taraflar görüşmede ayrıca AGİT ile Azerbaycan arasındaki mevcut işbirliğini değerlendirdi ve iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geleceğine dair görüş alışverişinde bulundu.

