Almanya Başbakanı Scholz, Batı Balkanlar'ın AB Üyeliğini Destekledi

Almanya'nın Batı Balkan Üyelik Desteği

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine olan desteklerini tekrar vurguladı. Berlin Süreci Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Avrupa Birliği ancak Batı Balkanların da bu birliğin bir parçası olması ile tamamlanır," dedi.

Liderlere Reform ve İşbirliği Çağrısı

Scholz, zirveye katılan liderlere, ülkelerini AB üyeliğine yaklaştırmak için reformlarını sürdürmeleri ve bölgesel işbirliklerini artırmaları gerektiğini belirtti. "Bugün Batı Balkan ülkelerinin liderleri önemli adımlar atıyorsunuz. Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması'nın (CEFTA) önündeki engellerin kaldırılması için sizi tebrik ediyorum," şeklinde konuştu.

Ortak Bölgesel Pazar Anlaşması

Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan gibi ülkelerin imzaladığı "Ortak Bölgesel Pazar ve Hareketlilik Anlaşması" hakkında da konuşan Scholz, bu anlaşmanın CEFTA'nın engellerini kaldırırken, sınır ötesi çalışma izinleri ve bölge çapında e-ticaret kuralları gibi konularda da etkili olacağını ifade etti.

Kosova ve Sırbistan'a Normalleşme Mesajı

Özellikle Kosova'ya, Sırbistan'dan ithalat üzerindeki yasağın kaldırılmasından dolayı teşekkür eden Scholz, iki ülke arasındaki normalleşme adımlarının önemine dikkat çekti. "Geçmişteki çatışmaların etkisi altında kalmadan, barışçıl ve müreffeh bir geleceğe odaklanmalısınız," diyerek, "Bu geleceğin AB üyesi olarak oluşacağına olan inancım tam," dedi.

Sonuç olarak, Batı Balkanlar zirvesinde, katılımcı ülkeler tarihsel çatışmaları geride bırakıp, daha işbirlikçi bir gelecek inşa etme yolunda önemli bir adıma imza attılar.